Cybersecurity: dal virus del riscatto al phishing mirato, ecco cosa colpisce le aziende (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Labitalia) - Le minacce informatiche sono ormai all'ordine del giorno. Poche settimane fa un attacco ha messo in ginocchio i server della Regione Lazio, generando una vera e propria emergenza digitale e creando moltissimi disagi ai cittadini, ma soprattutto rivelando le fragilità in termini di cyber security dell'intero sistema. Un problema che non è solo italiano ma che coinvolge l'intero pianeta. Sempre di recente, infatti, i pirati informatici avevano tenuto in ostaggio il Colonial Pipeline, il più grande oleodotto statunitense, 9.000 chilometri di lunghezza. Con l'infrastruttura bloccata per giorni, i gestori hanno deciso di pagare agli hacker circa 4,4 milioni di dollari in bitcoin. Qualche giorno più tardi, il 31 maggio, è stata la volta di Jbs, il più grande fornitore di carne al mondo. Anche questa volta un bel bottino per i cybercriminali, circa 11 milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Labitalia) - Le minacce informatiche sono ormai all'ordine del giorno. Poche settimane fa un attacco ha messo in ginocchio i server della Regione Lazio, generando una vera e propria emergenza digitale e creando moltissimi disagi ai cittadini, ma soprattutto rivelando le fragilità in termini di cyber security dell'intero sistema. Un problema che non è solo italiano ma che coinvolge l'intero pianeta. Sempre di recente, infatti, i pirati informatici avevano tenuto in ostaggio il Colonial Pipeline, il più grande oleodotto statunitense, 9.000 chilometri di lunghezza. Con l'infrastruttura bloccata per giorni, i gestori hanno deciso di pagare agli hacker circa 4,4 milioni di dollari in bitcoin. Qualche giorno più tardi, il 31 maggio, è stata la volta di Jbs, il più grande fornitore di carne al mondo. Anche questa volta un bel bottino per i cybercriminali, circa 11 milioni di ...

CyberSecHub0 : RT @FBussoletti: #CyberSecurity, qualcuno usa @VodafoneIT per proporre in #Italia offerte #mobile via mail. Non è chiaro se sia una #truffa… - FBussoletti : #CyberSecurity, qualcuno usa @VodafoneIT per proporre in #Italia offerte #mobile via mail. Non è chiaro se sia una… - CyberSecHub0 : RT @androm: È online il post degli #eventidigitalidanonperdere della corrente settimana: - ArtistRTweeters : RT @androm: È online il post degli #eventidigitalidanonperdere della corrente settimana: - androm : È online il post degli #eventidigitalidanonperdere della corrente settimana: -