Cuore Salernitana, pari in rimonta contro il Verona: 2-2 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – All’ ”Arechi” la Salernitana rimonta due reti al Verona e conquista il primo punto di questo campionato. Al 7? ospiti in vantaggio: assist di Caprari per Kalinic che appoggia la palla in rete da pochi passi. All’11’ grande occasione per i granata: cross di Ribery e colpo di testa di Simy che termina di poco a lato. Al 20? Salernitana pericolosa: grande assist di Ribery per Gagliolo che calcia alto da ottima posizione. Al 30? raddoppio Verona con Kalinic che realizza la sua doppietta personale. Al 46? la Salernitana accorcia le distanze con Gondo che realizza l’1-2 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Al 2? della ripresa ospiti pericolosi con una conclusione di Kalinic che si stampa sul palo. Al 31? arriva il pareggio della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – All’ ”Arechi” ladue reti ale conquista il primo punto di questo campionato. Al 7? ospiti in vantaggio: assist di Caprari per Kalinic che appoggia la palla in rete da pochi passi. All’11’ grande occasione per i granata: cross di Ribery e colpo di testa di Simy che termina di poco a lato. Al 20?pericolosa: grande assist di Ribery per Gagliolo che calcia alto da ottima posizione. Al 30? raddoppiocon Kalinic che realizza la sua doppietta personale. Al 46? laaccorcia le distanze con Gondo che realizza l’1-2 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Al 2? della ripresa ospiti pericolosi con una conclusione di Kalinic che si stampa sul palo. Al 31? arriva il pareggio della ...

Advertising

anteprima24 : ** Cuore #Salernitana, pari in #Rimonta contro il #Verona: 2-2 ** - igolmar : FORZA ARECHI,FORZA SALERNITANA,SEMPRE NEL CUORE ???? #SalernitanaVerona - gglutheo : @emstolemyheart @itsemmandra Un cuore per la salernitana ?? - fotopatticiclo : Che gente senza cuore....hanno lasciato la salernitana a zero punti (hihihi).... - TuttoSalerno : Il cuore non basta a una Salernitana coraggiosa. Il piatto piange ancora, ma questo è lo spirito da cui ripartire -