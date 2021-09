Cuore, meno rischi per chi mangia molti latticini: il ruolo protettivo nella ricerca pubblicata su Plos medicine (Di mercoledì 22 settembre 2021) mangiare ricchi di grassi non aumenta il rischio di malattie del , sembra anzi ridurlo. A confermare l'apparente contraddizione è una pubblicata oggi sulla rivista scientifica Plos medicine, che ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021)re ricchi di grassi non aumenta ilo di malattie del , sembra anzi ridurlo. A confermare l'apparente contraddizione è unaoggi sulla rivista scientifica, che ha ...

Advertising

simocialtra : sunsetshunter: “Forse ci rincontreremo quando saremo leggermente più vecchi e le nostri menti saranno meno frenetic… - DioBenedicaMe : RT @PossoDire__: Io adoro soleil , però non puoi dire quelle cose pesanti ( non sto qui a giudicare se sono state commesse i meno ) e poi f… - PossoDire__ : Io adoro soleil , però non puoi dire quelle cose pesanti ( non sto qui a giudicare se sono state commesse i meno )… - latwittipe : @destino79 Se ripenso a quanto, per la prima volta, ci avevo creduto io, al cuore, all’impegno, alla sincerità che… - anuskatriches : @zaiapresidente La storia ti valuterà per quello che sei stato, uno dei peggiori governatori della mia regione. Sic… -