Cristiano Ronaldo | le parole di Dolores sul futuro del figlio!

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Durante il podcast portoghese ADN de Leão,Aveiro ha commentato le recenti scelte del figlio, tra cui quella di approdare nuovamente a Manchester: “Abbiamo parlato del suo trasferimento al Manchester City e lui mi ha detto: ‘Mamma, non preoccuparti di quello che dicono perché io vado al Manchester United‘, Una scelta, quella di mio figlio, che mi ha reso felice. Vedere lo stadio pieno con 75mila persone che urlavano il suo nome è stata una grande emozione per me“. Ha poi ribadito il suo più grande desiderio, un vero e proprio sogno nel cassetto: “Una volta gli dissi che prima di smettere mi piacerebbe rivederlo con la maglia dello Sporting Lisbona. Mi ha risposto ‘Vedremo‘ “ LEGGI ANCHE: Juve, superato uno storico record! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Commenta per primo 'I casi Donnarumma erischiano di fare scuola e potrebbero essere emulati nelle prossime sessioni di calciomercato. Il mondo del pallone e le disponibilità finanziarie dei club risentiranno ancora dell'...Commenta per primo Dolores Aveiro , mamma di, parla diJr , primogenito della stella del Manchester United : 'Alla sua età gioca meglio di suo padre, ma è normale: a 11 anninon aveva un allenatore, mentre ...Non è passata inosservata l’esultanza di Emmanuel Gyasi, autore del gol del momentaneo 1-1 nella sfida Spezia-Juventus. L’attaccante dei liguri ha infatti festeggiato il gol imitando Cristiano Ronaldo ...Dopo aver segnato la rete del pari contro la Juventus, Emmanuel Gyasi ha esultato imitando Cristiano Ronaldo. Una presa in giro ai bianconeri da parte dell'ex attaccante granata? No, ...