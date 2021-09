Cristiano Ronaldo, le parole di Dolores sul futuro del figlio! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Durante il podcast portoghese ADN de Leão, Dolores Aveiro ha commentato le recenti scelte del figlio Cristiano, tra cui quella di approdare nuovamente a Manchester: “Abbiamo parlato del suo trasferimento al Manchester City e lui mi ha detto: ‘Mamma, non preoccuparti di quello che dicono perché io vado al Manchester United‘, Una scelta, quella di mio figlio, che mi ha reso felice. Vedere lo stadio pieno con 75mila persone che urlavano il suo nome è stata una grande emozione per me“. Ha poi ribadito il suo più grande desiderio, un vero e proprio sogno nel cassetto: “Una volta gli dissi che prima di smettere mi piacerebbe rivederlo con la maglia dello Sporting Lisbona. Mi ha risposto ‘Vedremo‘ “ LEGGI ANCHE: Juve, superato uno storico record! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Durante il podcast portoghese ADN de Leão,Aveiro ha commentato le recenti scelte del figlio, tra cui quella di approdare nuovamente a Manchester: “Abbiamo parlato del suo trasferimento al Manchester City e lui mi ha detto: ‘Mamma, non preoccuparti di quello che dicono perché io vado al Manchester United‘, Una scelta, quella di mio figlio, che mi ha reso felice. Vedere lo stadio pieno con 75mila persone che urlavano il suo nome è stata una grande emozione per me“. Ha poi ribadito il suo più grande desiderio, un vero e proprio sogno nel cassetto: “Una volta gli dissi che prima di smettere mi piacerebbe rivederlo con la maglia dello Sporting Lisbona. Mi ha risposto ‘Vedremo‘ “ LEGGI ANCHE: Juve, superato uno storico record! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

