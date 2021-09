Crisi Evergrande, cosa sta accadendo e quali sono i rischi di contagio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il momento della verità per Evergrande – colosso cinese che ha come maggior business lo sviluppo immobiliare – è previsto per giovedì, quando dovrebbe mancare il pagamento degli interessi su due obbligazioni. Già lunedì, a quanto riporta Bloomberg, ha mancato il pagamento degli interessi dovuti ad almeno due dei suoi maggiori creditori bancari, rendendo sempre più concreta la prospettiva di una delle più grandi ristrutturazioni del debito della nazione. Le banche si aspettavano che Evergrande non rispettasse la scadenza, dopo che il ministero dell’edilizia abitativa aveva detto loro che la società non sarebbe stata in grado di pagare in tempo. Se un qualche tipo di intervento statale – sotto forma di ristrutturazione del debito e protezione dei piccoli proprietari immobiliari – sembra probabile, la domanda è se il fallimento di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il momento della verità per– colosso cinese che ha come maggior business lo sviluppo immobiliare – è previsto per giovedì, quando dovrebbe mancare il pagamento degli interessi su due obbligazioni. Già lunedì, a quanto riporta Bloomberg, ha mancato il pagamento degli interessi dovuti ad almeno due dei suoi maggiori creditori bancari, rendendo sempre più concreta la prospettiva di una delle più grandi ristrutturazioni del debito della nazione. Le banche si aspettavano chenon rispettasse la scadenza, dopo che il ministero dell’edilizia abitativa aveva detto loro che la società non sarebbe stata in grado di pagare in tempo. Se un qualche tipo di intervento statale – sotto forma di ristrutturazione del debito e protezione dei piccoli proprietari immobiliari – sembra probabile, la domanda è se il fallimento di ...

