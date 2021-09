Crisi energetica | ecco perché l’Ue fatica a riempire le riserve di gas

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Non conviene sperare negli Usa per ripristinare le magredi gas naturale europee, uno dei driver principali dellache sta investendo l’Europa. Nonostante il prezzo del gas naturale liquefatto sia alle stelle nel Vecchio Continente, come riporta il Financial Times, ai venditori “spot” conviene comunque piazzare il prodotto sul mercato asiatico. La risorsa, in qualità di combustibile “ponte”, è cruciale per la transizione ecologica. Secondo il rapporto di Shell la domanda globale di gas liquefatto crescerà dalle 360 milioni di tonnellate odierne a 700 nel 2040. Oggi Cina e India sono in pole position e lo stanno fagocitando, complice la necessità di supportare il rimbalzo economico post-pandemico. Il risultato, ampiamente previsto, è che il mercato europeo – collegato a Paesi fornitori mediante gasdotti – può ...