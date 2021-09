**Covid: Renzi, ‘petizione per eventi e spettacoli al 100%, cultura non è serie B’** (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Noi siamo per il Green Pass. Proprio per questo troviamo assurdo non riaprire musei cinema stadi teatri concerti al 100%. La cultura non può essere considerata la serie B: i luoghi di cultura sono la nostra identità, la nostra anima, la nostra libertà. Firma la petizione e falla firmare per riaprire la cultura al 100%”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Noi siamo per il Green Pass. Proprio per questo troviamo assurdo non riaprire musei cinema stadi teatri concerti al. Lanon può essere considerata laB: i luoghi disono la nostra identità, la nostra anima, la nostra libertà. Firma la petizione e falla firmare per riaprire laal”. Lo scrive Matteosu Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

