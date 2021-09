Covid: Renzi, ‘nessuna quarantena a scuola per vaccinati’ (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Mattarella ha detto parole molto sagge: la scuola è il vero antivirus del Paese. Per questo non deve chiudere più. Anche per questo, è fondamentale che chi si è vaccinato totalmente non sia costretto a fare sette giorni di quarantena se sta in classe con un positivo. La quarantena ai vaccinati non ha senso e ci riporta dritti in Dad nel giro di qualche settimana”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Mattarella ha detto parole molto sagge: laè il vero antivirus del Paese. Per questo non deve chiudere più. Anche per questo, è fondamentale che chi si è vaccinato totalmente non sia costretto a fare sette giorni dise sta in classe con un positivo. Laai vaccinati non ha senso e ci riporta dritti in Dad nel giro di qualche settimana”. Lo scrive Matteonella sua Enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

