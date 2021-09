Covid: Renzi, 'assurdo con green pass non aumentare capienza cinema, teatri e stadi' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Credo che sia assurdo non allargare la capienza di cinema, teatri, stadi. Nel momento in cui metti il green pass -e io sono uno scatenato sostenitore del green pass, a differenza di Salvini, Meloni, Landini e altri filosofi contemporanei- poi devi essere conseguente: continuare a limitare i luoghi di cultura ritenendoli non prioritari è una tragedia educativa". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews. "I cinema, i teatri, i musei, gli stadi -prosegue l'ex premier- devono riaprire al 100%: solo con il green pass ovviamente. Ma far passare il messaggio che la cultura non sia questione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Credo che sianon allargare ladi. Nel momento in cui metti il-e io sono uno scatenato sostenitore del, a differenza di Salvini, Meloni, Landini e altri filosofi contemporanei- poi devi essere conseguente: continuare a limitare i luoghi di cultura ritenendoli non prioritari è una tragedia educativa". Lo scrive Matteonella sua Enews. "I, i, i musei, gli-prosegue l'ex premier- devono riaprire al 100%: solo con ilovviamente. Ma farare il messaggio che la cultura non sia questione ...

