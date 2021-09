Covid Padova, neonato in terapia intensiva. Mamma non era vaccinata (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' in condizioni gravissime il bimbo nato da una Mamma positiva al Covid e non vaccinata. Il piccolo è ricoverato nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Padova. Al momento della nascita era risultato negativo poi, dopo essere stato dimesso e tornato a casa con la Mamma che lo ha allattato normalmente, si è ammalato e le sue condizioni sono progressivamente peggiorate (CORONAVIRUS - IL LIVEBLOG, I NUMERI DELLA PANDEMIA). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' in condizioni gravissime il bimbo nato da unapositiva ale non. Il piccolo è ricoverato nellapediatrica del Policlinico di. Al momento della nascita era risultato negativo poi, dopo essere stato dimesso e tornato a casa con lache lo ha allattato normalmente, si è ammalato e le sue condizioni sono progressivamente peggiorate (CORONAVIRUS - IL LIVEBLOG, I NUMERI DELLA PANDEMIA).

