Covid oggi Toscana | 325 contagi | bollettino 22 settembre

Sono 325 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 325 su 17.214 test di cui 8.520 tamponi molecolari e 8.694 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,89% (5,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.270.198

