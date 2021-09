Covid oggi Sicilia, 414 contagi e 18 morti: bollettino 22 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 414 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 22 settembre 2021, secondo i numeri Covid 19 del bollettino della regione. I positivi sono stati trovati su 17.969 tamponi processati. Sono invece 18 i morti e 1.602 i pazienti dimessi o guariti. L’isola scende al terzo posto per numero di contagi dopo il Veneto e la Lombardia. In tutto gli attuali positivi sono 19.233 – 1.206 casi in meno di ieri – e di questi 604 sono ricoverati in regime ordinario, 92 in terapia intensiva (11 i nuovi ingressi) e 18.537 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 414 ida coronavirus in, 222021, secondo i numeri19 deldella regione. I positivi sono stati trovati su 17.969 tamponi processati. Sono invece 18 ie 1.602 i pazienti dimessi o guariti. L’isola scende al terzo posto per numero didopo il Veneto e la Lombardia. In tutto gli attuali positivi sono 19.233 – 1.206 casi in meno di ieri – e di questi 604 sono ricoverati in regime ordinario, 92 in terapia intensiva (11 i nuovi ingressi) e 18.537 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera.

