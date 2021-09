Covid oggi Roma, 147 contagi: bollettino 22 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 147 i contagi da coronavirus a Roma oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati relativi alla capitale e contenuti nel bollettino del Lazio. I DATI DI Roma Nell’Asl Roma 1 sono “35 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Nell’Asl Roma 2 – continua l’assessore – sono 67 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nell’ Asl Roma 3 sono 45 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nell’ Asl ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 147 ida coronavirus a, 222021, secondo numeri e dati relativi alla capitale e contenuti neldel Lazio. I DATI DINell’Asl1 sono “35 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Nell’Asl2 – continua l’assessore – sono 67 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nell’ Asl3 sono 45 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nell’ Asl ...

borghi_claudio : intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto… - ladyonorato : Il fatto che questi medici che OSANO visitare e curare da subito i malati Covid siano oggi attaccati e vilipesi com… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - AlbertoCameroni : RT @BarillariDav: DA OGGI NON POSSO ENTRARE IN AULA CONSILIARE Non ho il greenpass anche se sara' obbligatorio solo dal 15/10. 3 guardie p… - CateBlueLady : RT @RobyNinAX: Cmq io metto sullo stesso piano il live di #Salmo e il comizio di #Conte, entrambi sono stati sbagliati. Ad oggi abbiamo gli… -