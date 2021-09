Covid oggi Lombardia, 450 contagi: bollettino 22 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 450 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 54.814 tamponi processati. I positivi sono lo 0,8%. Diminuiscono i ricoverati meno gravi: sono 417, 20 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 63 pazienti (+1), i morti sono stati 4. A Milano ci sono da ieri 71 nuovi casi di Covid19, che diventano 137 in tutta la provincia. Sono 47 a Brescia, 44 i positivi di Bergamo e Monza. A Como sono 38, a Varese 20, a Cremona 24, a Pavia 31. Lecco ne conta 14, Lodi 7, Mantova 12, Sondrio 9. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 450 ida coronavirus in, 222021, secondo numeri e datidella regione. I nuovi casi sono stati individuati su 54.814 tamponi processati. I positivi sono lo 0,8%. Diminuiscono i ricoverati meno gravi: sono 417, 20 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 63 pazienti (+1), i morti sono stati 4. A Milano ci sono da ieri 71 nuovi casi di19, che diventano 137 in tutta la provincia. Sono 47 a Brescia, 44 i positivi di Bergamo e Monza. A Como sono 38, a Varese 20, a Cremona 24, a Pavia 31. Lecco ne conta 14, Lodi 7, Mantova 12, Sondrio 9. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

borghi_claudio : intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto… - ladyonorato : Il fatto che questi medici che OSANO visitare e curare da subito i malati Covid siano oggi attaccati e vilipesi com… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - RadioGoldAl : Altre 19 mila vaccinazioni oggi in Piemonte: arrivate quasi 130 mila dosi tra Moderna e Pfizer - yuna_hikari : RT @mattpuricelli: Salvini vi consiglia di leggere il giornale che oggi, in prima pagina, butta lì l’idea di battere il Covid lasciando che… -