Covid oggi Italia, 3.970 contagi e 67 morti: bollettino 22 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 3.970 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 67 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 292.872 tamponi, il tasso positività è all’1,3%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 513 (-3). I ricoverati con sintomi sono 3.796 in totale (-141). CAMPANIA – Sono 365 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 22 settembre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 17.394 tamponi. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 8 morti: 7 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 3.970 ida coronavirus in, 222021, secondo numeri e datideldi ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 67. I nuovi casi sono stati individuati su 292.872 tamponi, il tasso positività è all’1,3%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 513 (-3). I ricoverati con sintomi sono 3.796 in totale (-141). CAMPANIA – Sono 365 ida coronavirus in Campania, 222021, secondo dati e numeri deldella regione. I nuovi casi sono stati individuati su 17.394 tamponi. Nelodierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 8: 7 ...

