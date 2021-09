Covid oggi Gb, quasi 35mila contagi e 166 morti: bollettino (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 34.460 i contagi da coronavirus registrati oggi in Gran Bretagna secondo l’ultimo bollettino. Si registrano anche 166 morti per il Covid-19. Lo riportano le autorità sanitarie. Ieri i contagi erano 31.564 e i morti 203. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 34.460 ida coronavirus registratiin Gran Bretagna secondo l’ultimo. Si registrano anche 166per il-19. Lo riportano le autorità sanitarie. Ieri ierano 31.564 e i203. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

