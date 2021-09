Covid oggi Campania, 365 contagi: bollettino 22 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 365 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 22 settembre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 17.394 tamponi. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 8 morti: 7 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, uno è avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 15 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 291 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 365 ida coronavirus in, 222021, secondo dati e numeri deldella regione. I nuovi casi sono stati individuati su 17.394 tamponi. Nelodierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 8 morti: 7 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, uno è avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Insono 15 i pazientiricoverati in terapia intensiva e 291 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

borghi_claudio : intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto… - ladyonorato : Il fatto che questi medici che OSANO visitare e curare da subito i malati Covid siano oggi attaccati e vilipesi com… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Netflix in trattativa per le opere di Roald Dahl ... a cui si aggiunge l'annuncio del mancato pagamento del dividendo alla fine della crisi da Covid. ...vedere un rimbalzo nella seduta odierna vista la crescita del titolo nel pre - market USA di oggi, ...

Covid oggi Emilia Romagna: bollettino coronavirus 22 settembre 2021. Dati e contagi il Resto del Carlino Regioni al governo: da ottobre portare all'80% la capienza per spettacoli dal vivo 22 settembre 2021"La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede al Governo di rimodulare i limiti alla partecipazione del pubblico agli spettacoli dal vivo". Lo dic ...

Nei pipistrelli del Laos virus simili al Covid: «Infettano gli umani». La scoperta dei ricercatori Virus simili al Sars-Cov-2 sono stati trovati nei pipistrelli, che a loro volta sarebbero in grado di infettare l’uomo. La scoperta arriva da uno studio dell’Istituto Pasteur di ...

