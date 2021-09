Covid, news. Green pass, Mattarella firma decreto. Usa, media di oltre 1.900 morti. LIVE (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta, entra in vigore il decreto Green pass. Dal 15 ottobre, e fino al 31 dicembre, ci sarà l'obbligo di esibizione del certificato nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. I decessi a causa del Covid negli Stati Uniti hanno raggiunto una media di oltre 1.900 al giorno per la prima volta dall'inizio del marzo scorso. Gli esperti confermano che ad essere presi di mira sono i 71 milioni di americani ancora non vaccinati Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con ladel presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta, entra in vigore il. Dal 15 ottobre, e fino al 31 dicembre, ci sarà l'obbligo di esibizione del certificato nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. I decessi a causa delnegli Stati Uniti hanno raggiunto unadi1.900 al giorno per la prima volta dall'inizio del marzo scorso. Gli esperti confermano che ad essere presi di mira sono i 71 milioni di americani ancora non vaccinati

Advertising

LaStampa : Covid: vitamina D potrebbe potenziare l’effetto del vaccino - vaticannews_it : #20settembre #Vaticano Il Papa ha chiesto al Governatorato di emanare un’ordinanza per adottare tutte le misure ido… - repubblica : Rimini, il ristoratore a fine stagione porta in vacanza i dipendenti: 'Siamo partiti in 25, con il Covid gli affari… - StudioDgf : Il Tempo: NaturaSì: tamponi gratis ai lavoratori no vax. Burioni furibondo lancia il boicottaggio. POVERACCIO....… - SkyTG24 : Covid, news. Green pass, Mattarella firma decreto. Usa, media di oltre 1.900 morti. LIVE -