Covid, news. Green pass, Mattarella firma decreto. Usa, media di oltre 1.900 morti. LIVE (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta, entra in vigore il decreto Green pass che prevede il blocco dello stipendio ma non la sospensione dal lavoro. Dal 15 ottobre, e fino al 31 dicembre, ci sarà l'obbligo di esibizione del certificato nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Negli Stati Uniti gli esperti confermano che ad essere a rischio sono i 71 milioni di americani ancora non vaccinati Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con ladel presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta, entra in vigore ilche prevede il blocco dello stipendio ma non la sospensione dal lavoro. Dal 15 ottobre, e fino al 31 dicembre, ci sarà l'obbligo di esibizione del certificato nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Negli Stati Uniti gli esperti confermano che ad essere a rischio sono i 71 milioni di americani ancora non vaccinati

Advertising

LaStampa : Covid: vitamina D potrebbe potenziare l’effetto del vaccino - repubblica : Rimini, il ristoratore a fine stagione porta in vacanza i dipendenti: 'Siamo partiti in 25, con il Covid gli affari… - vaticannews_it : #20settembre #Vaticano Il Papa ha chiesto al Governatorato di emanare un’ordinanza per adottare tutte le misure ido… - LIDAMUGNAI : RT @LaStampa: Covid, il rapporto choc sullo spreco dei Paesi ricchi: 100 milioni di dosi di vaccino in scadenza e mai distribuite https://t… - LaStampa : Covid, il rapporto choc sullo spreco dei Paesi ricchi: 100 milioni di dosi di vaccino in scadenza e mai distribuite -