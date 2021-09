Covid, news. Green pass bis: ok della Camera al decreto, ora passa al Senato. LIVE (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il dl contiene anche le misure sulla riapertura di scuole e università 'in presenza', riservando l'eventuale 'dad' solo a singole istituzioni scolastiche o alle zone 'rosse', e sull'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto. Gimbe: "Obiettivo scuola 100% in presenza è a rischio". Intanto è entrato in vigore oggi il dl Green pass che prevede dal 15 ottobre al 31 dicembre l'obbligo del certificato nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, senza scatterà il blocco dello stipendio ma non la sospensione Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il dl contiene anche le misure sulla riapertura di scuole e università 'in presenza', riservando l'eventuale 'dad' solo a singole istituzioni scolastiche o alle zone 'rosse', e sull'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto. Gimbe: "Obiettivo scuola 100% in presenza è a rischio". Intanto è entrato in vigore oggi il dlche prevede dal 15 ottobre al 31 dicembre l'obbligo del certificato nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, senza scatterà il blocco dello stipendio ma non la sospensione

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Sileri/ "Entro dicembre rischiamo 35mila morti per covid se non vaccinati son troppi' Il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri , è stato ospite ieri negli studi del programma di La7, Di Martedì . Si parla del vaccino anti covid e del green pass , e in particolare di quest'ultimo il noto medico grillino ha spiegato: "Abbiamo un'alternativa alla vaccinazione che è il tampone o test rapido, quindi il green pass ha una ...

Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 settembre/ - 52 ricoverati, positività 1% Bollettino vaccini covid oggi 22 settembre/ 82.9 mln di somministrazioni, 41.3 immuni

Covid, news. Green pass bis: ok della Camera al decreto, ora passa al Senato. LIVE Sky Tg24 Covid: Bordo (Pd), 'quasi metà gruppo Lega non vota dl, inaffidabili' Roma, 22 set. "Quasi metà dei deputati leghisti non ha votato il DL sul green pass. Questa è la Lega di Matteo Salvini. Sempre pronta a fare più parti in commedia. Votano a favore in Consiglio dei ...

Decreto Green Pass (22 Set 21) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sul Green Pass, n. 127 del 21 settembre 2021, contenente "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in si ...

