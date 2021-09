Covid, news. Bollettino: 3.970 casi, 67 morti. Tasso di positività 1,4% (Di giovedì 23 settembre 2021) Processati 292.872 tamponi. Calano terapie intensive (-3, ora 513) e ricoveri ordinari (-141, ora 3.796). Draghi all'Onu: "Italia donerà 45 mln di dosi di vaccino ai Paesi poveri entro l'anno". Gimbe: "Obiettivo scuola 100% in presenza è a rischio". Intanto è entrato in vigore il dl Green pass che prevede dal 15/10 al 31/12 l'obbligo del certificato nei luoghi di lavoro, pubblici e privati: senza scatterà il blocco dello stipendio ma non la sospensione Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 settembre 2021) Processati 292.872 tamponi. Calano terapie intensive (-3, ora 513) e ricoveri ordinari (-141, ora 3.796). Draghi all'Onu: "Italia donerà 45 mln di dosi di vaccino ai Paesi poveri entro l'anno". Gimbe: "Obiettivo scuola 100% in presenza è a rischio". Intanto è entrato in vigore il dl Green pass che prevede dal 15/10 al 31/12 l'obbligo del certificato nei luoghi di lavoro, pubblici e privati: senza scatterà il blocco dello stipendio ma non la sospensione

