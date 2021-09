Covid Liguria 22 settembre, 79 nuovi casi. Nessun decesso (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Spezia, 22 settembre 2021 - Sono 79 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 3.617 tamponi molecolari e 4.182 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Spezia, 222021 - Sono 79 ipositivi al coronavirus insu un totale di 3.617 tamponi molecolari e 4.182 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel ...

