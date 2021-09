Covid, l'allarme della Dia: cresce il tentativo delle mafie di infiltrarsi nell'economia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con la 'Covid Economy' è cresciuta la "capacità imprenditoriale" delle mafie che, adesso, "potrebbero rivolgere le proprie attenzioni operative verso i fondi comunitari che giungeranno a breve grazie alle iniziative del governo per assicurare un tempestivo sostegno economico in favore delle categorie più colpite dalle restrizioni rese necessarie dall’emergenza sanitaria" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). L'allarme arriva dalla Direzione investigativa antimafia nell'ultima relazione semestrale presentata dal ministro dell'Interno al Parlamento. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con la 'Economy' è cresciuta la "capacità imprenditoriale"che, adesso, "potrebbero rivolgere le proprie attenzioni operative verso i fondi comunitari che giungeranno a breve grazie alle iniziative del governo per assicurare un tempestivo sostegno economico in favorecategorie più colpite dalle restrizioni rese necessarie dall’emergenza sanitaria" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). L'arriva dalla Direzione investigativa antimafia'ultima relazione semestrale presentata dal ministro dell'Interno al Parlamento.

Advertising

Adnkronos : Il presidente Usa #Biden lancia l’allarme: “Prepariamoci ad affrontare un’altra pandemia”. - ladyonorato : Covid, l'allarme: 'In Sicilia pericoloso focolaio di contagi tra infermieri vaccinati' : la preoccupazione fra i sa… - LaStampa : L’allarme degli psichiatri: col Covid un suicidio ogni 12 ore. “La salute mentale non va dimenticata” - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Covid, l'allarme della Dia: cresce il tentativo delle mafie di infiltrarsi nell'economia - Salvo_Palazzolo : Nuovo allarme della Dia: 'L'emergenza Covid occasione per le mafie. I boss puntano ai fondi del Pnrr'… -