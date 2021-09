Covid, la Germania non pagherà lo stipendio ai non vaccinati in quarantena. Gli scettici accusano: 'È un obbligo vaccinale' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Niente stipendio ai non vaccinati che dovranno fare la quarantena perché positivi . Questa la decisione presa dal Governo tedesco per incentivare la campagna vaccinale . In Germania ai non vaccinati ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nienteai nonche dovranno fare laperché positivi . Questa la decisione presa dal Governo tedesco per incentivare la campagna. Inai non...

Advertising

SkyTG24 : In Germania niente salario ai non vaccinati che si trovano in quarantena - Corriere : In Germania niente stipendio ai no vax che finiscono in quarantena - Corriere : In Germania niente stipendio ai no vax che finiscono in quarantena - genovesergio76 : RT @Adnkronos: In Germania niente stipendio ai non vaccinati in quarantena. #covid - 11Giuliano : Discriminazioni: Covid in Germania, niente stipendio ai no vax che devono fare la quarantena. -