Covid Italia, bollettino oggi 22 settembre 2021. In Veneto boom di contagi: +509 in 24 ore (Di mercoledì 22 settembre 2021) il di oggi 22 settembre 2021. In aggiornamento... I dati delle Regioni Veneto La curva dei contagi non accenna a flettere in Veneto, dove si contano altri 509 positivi ai tamponi nelle ultime 24 ore (... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) il di22. In aggiornamento... I dati delle RegioniLa curva deinon accenna a flettere in, dove si contano altri 509 positivi ai tamponi nelle ultime 24 ore (...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I vaccini in Italia stanno funzionando molto bene andando a prevenire la stragrande maggioranza delle forme gravi d… - fanpage : A soli 15 giorni di vita è diventato il più giovane paziente covid in terapia intensiva dall’inizio della pandemia… - Adnkronos : #Covid, in Italia sospesi 767 medici senza #vaccino. - Santy86089940 : RT @MMaXXprIIme: Senza Green Pass Obbligatorio i clandestini non potranno più entrare in Italia né lavorare. Ah, no che stupido. Loro posso… - DZuco31 : RT @MMaXXprIIme: Senza Green Pass Obbligatorio i clandestini non potranno più entrare in Italia né lavorare. Ah, no che stupido. Loro posso… -