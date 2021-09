Covid Italia, 3.970 nuovi casi. Ancora in calo ricoveri e terapie intensive (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 settembre 2021 - Sono 3.970 i nuovi contagiati da Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore: 67 i morti, 6.850 i guariti. E a fronte di 292.872 tamponi tamponi, il tasso di positività è in ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 settembre 2021 - Sono 3.970 icontagiati da- 19 registrati nelle ultime 24 ore: 67 i morti, 6.850 i guariti. E a fronte di 292.872 tamponi tamponi, il tasso di positività è in ...

