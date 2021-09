Covid, in Campania 365 nuovi casi e 7 morti. Tasso di incidenza: 2,06%. Soltanto 15 (-1) in terapia intensiva (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 365 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 17.394 tamponi. Il Tasso di incidenza è del 2,06%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono registrati 7 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 15 (-1) i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 291 (+2) i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 365 idi coronavirus emersi ieri indall’analisi di 17.394 tamponi. Ildiè del 2,06%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono registrati 7decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. Insono 15 (-1) i pazientiricoverati ine 291 (+2) i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

