Covid, gravi ma stabili le condizioni di un neonato ricoverato in terapia intensiva a Padova (Di mercoledì 22 settembre 2021) È in condizioni gravi, ma stabili e rimane ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica all'Ospedale di Padova il neonato venuto alla luce ai primi di settembre colpito dal Covid. La mamma, non vaccinata, prima negativa al Covid si era positivizzata poco prima del parto. Il bambino si era contagiato pochi giorni dopo la nascita. I medici avevano rilevato alcuni problemi respiratori, poi la situazione si è aggravata e il piccolo è stato ricoverato venerdì scorso. Il bimbo non presentava il virus alla nascita, il tampone aveva dato esito negativo. Così era stato possibile autorizzare le dimissioni, per far rientrare mamma e figlio a casa. Ma dopo qualche giorno, allattato dalla donna, ...

