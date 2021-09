Covid Germania, niente stipendio ai non vaccinati in quarantena (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dal primo novembre non saranno più risarciti per la perdita dello stipendio quei tedeschi non vaccinati che dovessero mettersi in quarantena. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Jens Spahn, secondo quanto riporta la Bbc. Finora il governo tedesco aveva pagato un risarcimento a quei lavoratori costretti all’isolamento per essere stati in contatto con una persona contagiata o per essere tornati da una zona ‘ad alto rischio’ all’estero. Questo sostegno, ha spiegato Spahn, sarà ritirato nel tentativo di incoraggiare più persone a vaccinarsi. Quella di ricevere il vaccino rimarrà una “decisione personale”, ha dichiarato, ma quella decisione ora “avrà anche la responsabilità di sopportarne le conseguenze economiche”. “Alcune persone diranno che questo significa fare pressione sui non vaccinati. Penso che dobbiamo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dal primo novembre non saranno più risarciti per la perdita delloquei tedeschi nonche dovessero mettersi in. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Jens Spahn, secondo quanto riporta la Bbc. Finora il governo tedesco aveva pagato un risarcimento a quei lavoratori costretti all’isolamento per essere stati in contatto con una persona contagiata o per essere tornati da una zona ‘ad alto rischio’ all’estero. Questo sostegno, ha spiegato Spahn, sarà ritirato nel tentativo di incoraggiare più persone a vaccinarsi. Quella di ricevere il vaccino rimarrà una “decisione personale”, ha dichiarato, ma quella decisione ora “avrà anche la responsabilità di sopportarne le conseguenze economiche”. “Alcune persone diranno che questo significa fare pressione sui non. Penso che dobbiamo ...

