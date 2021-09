Covid: Draghi, 'sfida principe sarà trasporto vaccini e non produzione' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "I meccanismi multilaterali, come l'acceleratore ACT e COVAX, rimangono gli strumenti più efficaci per assicurare un'efficace distribuzione dei vaccini e per creare la capacità necessaria per somministrarli. Dobbiamo mantenere gli impegni che abbiamo preso con questi programmi, ed essere pronti ad assumerne di più generosi. Dobbiamo anche offrire adeguato supporto logistico per assicurare che i vaccini raggiungano coloro che ne hanno più bisogno. Perché, con l'aumento della capacità produttiva, la sfida principale sarà come trasportare i vaccini, non come produrli". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo al 'Global Covid-19 Summit', nel contesto della settimana di alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "I meccanismi multilaterali, come l'acceleratore ACT e COVAX, rimangono gli strumenti più efficaci per assicurare un'efficace distribuzione deie per creare la capacità necessaria per somministrarli. Dobbiamo mantenere gli impegni che abbiamo preso con questi programmi, ed essere pronti ad assumerne di più generosi. Dobbiamo anche offrire adeguato supporto logistico per assicurare che iraggiungano coloro che ne hanno più bisogno. Perché, con l'aumento della capacità produttiva, laprincipalecome trasportare i, non come produrli". Lo ha detto il premier Mario, intervenendo al 'Global-19 Summit', nel contesto della settimana di alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu.

