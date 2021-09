Covid, Draghi: “Pronti a triplicare l’impegno italiano, doneremo 45 milioni di vaccini ai paesi poveri entro il 2021” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente del consiglio al ‘Global Covid-19 Summit’: «Istituiremo un Board finanziario-sanitario globale» Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente del consiglio al ‘Global-19 Summit’: «Istituiremo un Board finanziario-sanitario globale»

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene in videoconferenza al “Global Covid-19 Summit: Ending the Pandemic and Building Bac… - SkyTG24 : Covid, Draghi all'Onu: 'Italia donerà 45 mln di dosi vaccino ai Paesi poveri entro l'anno' - Agenzia_Ansa : Covid, Draghi: 'l'Italia donerà 45 milioni di dosi di vaccino entro l'anno'. Il premier interviene al Global Covid… - zazoomblog : Vaccino covid Draghi: “Italia donerà 45 mln dosi a Paesi poveri entro 2021” - #Vaccino #covid #Draghi: #“Italia - Habanerorange : RT @intuslegens: Caro #Draghi, abbiamo più vaccinati che in Inghilterra e meno morti. Laggiù dicono che contro il Covid hanno fatto il poss… -