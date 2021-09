Covid: Draghi, 'cooperazione globale essenziale per superare emergenze' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La cooperazione globale è essenziale per consentire che finisca questa emergenza pandemica e per prevenire le emergenze sanitarie". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al 'Global Covid-19 Summit', nel contesto della settimana di alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Laper consentire che finisca questa emergenza pandemica e per prevenire lesanitarie". Così il premier Mario, intervenendo al 'Global-19 Summit', nel contesto della settimana di alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu.

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene in videoconferenza al “Global Covid-19 Summit: Ending the Pandemic and Building Bac… - VittorioSgarbi : Caro Draghi perché il Governo vuole difenderci dal Covid e non dal cancro causato dal tabacco? - borghi_claudio : Toh, abbiamo sdoganato la categoria di chi non è un virologo ma sa leggere i dati. Luca Ricolfi all'attacco: 'Vac… - fisco24_info : Vaccino covid, Draghi: 'Italia donerà 45 mln dosi a Paesi poveri entro 2021': Il premier all'Onu: nella lotta al vi… - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, Draghi: 'l'Italia donerà 45 milioni di dosi di vaccino entro l'anno'. Il premier interviene al Global Covid Summit… -