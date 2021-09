Covid: deputati Pd, 'aumentare capienza sale, rimettere al centro cultura' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Teatri, cinema, musei sono stati tra i luoghi più colpiti in questi mesi di pandemia. Le istituzioni e i lavoratori del mondo culturale e dello spettacolo hanno dato il loro contributo con diligenza e abnegazione, anche a costo di grandi sacrifici. È arrivato il momento di ripagarli degli sforzi fatti". Lo affermano le deputate e i deputati del Pd in commissione cultura Rosa Maria Di Giorgi, Paolo Lattanzio, Michele Nitti, Matteo Orfini, Flavia Piccoli Nardelli, Patrizia Prestipino, Andrea Rossi. "Anche grazie al successo della campagna vaccinale e alla diffusione del green pass possiamo ragionevolmente andare verso un aumento della capienza delle sale, fino ad una riapertura completa. Attendiamo pertanto fiduciosamente misure in questo senso per la fine del mese, come ci è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Teatri, cinema, musei sono stati tra i luoghi più colpiti in questi mesi di pandemia. Le istituzioni e i lavoratori del mondole e dello spettacolo hanno dato il loro contributo con diligenza e abnegazione, anche a costo di grandi sacrifici. È arrivato il momento di ripagarli degli sforzi fatti". Lo affermano le deputate e idel Pd in commissioneRosa Maria Di Giorgi, Paolo Lattanzio, Michele Nitti, Matteo Orfini, Flavia Piccoli Nardelli, Patrizia Prestipino, Andrea Rossi. "Anche grazie al successo della campagna vaccinale e alla diffusione del green pass possiamo ragionevolmente andare verso un aumento delladelle, fino ad una riapertura completa. Attendiamo pertanto fiduciosamente misure in questo senso per la fine del mese, come ci è ...

Advertising

Open_gol : Non mancano i ribelli del Green pass tra deputati e senatori. E ora che scatta l'obbligo anche per loro, sale la te… - IAlianna_ : Certificato Covid per i deputati, pronte basi legali - ElisabettaGall2 : @Cartabiancarai3 ma quando la finiranno di prendere in giro gli italiani con la vostra complicità, anche se vaccina… - TV7Benevento : Covid: al via 'chiama' deputati per fiducia su Dl green pass... -