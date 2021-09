Covid | cresce infiltrazione mafie nell’economia | allarme della Dia

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La capacità imprenditoriale dellecambia sempre più faccia ed è sempre più in sinergia con i colletti bianchi, “sostituendo l’usoviolenza, con linee d’azione di silente”. E’ quanto emerge nella relazioneDia relativa al secondo semestre 2020, appena consegnata al Parlamento. Aumentano le infiltrazioni nel tessuto economico, cresciute con le opportunità legate all’emergenza, fondi comunitari compresi. L'articolo proviene da Italia Sera.

... che vede in testa l'ambrosia, pianta erbacea infestante (nei terreni abbandonati, sul bordo ... Anche se la mascherina, nostra compagna di viaggio dall'inizio della pandemia di- 19, ...anche il numero delle vittime, 11.745. Sono oltre 3,51 mln le persone che in Veneto hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti -, il 72,5% della popolazione totale. Ieri le ...di D.B.Sono 39 su oltre 113 mila gli alunni delle scuole umbre risultati positivi al nuovo coronavirus in questi primi giorni dell'anno scolastico, partito il 13 settembre. Secondo i dati della Region ..."Con la pandemia di Covid-19, cresce la forza "imprenditoriale" delle mafie che, adesso, "potrebbero rivolgere le proprie attenzioni operative verso i fondi comunitari che giungeranno a breve grazie a ...