**Covid: Casellati convoca Consiglio presidenza alle 12.30 per green pass** (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) – Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha convocato alle 12.30 il Consiglio di presidenza per valutare l'applicazione del green pass. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RobertoBurioni : Qui i dettagli. - ilfoglio_it : Può il Senato diventare cassa di risonanza per teorie antiscientifiche e pericolose per la salute? La risposta è sì… - ilriformista : L’uso dell’ivermectina è stato bocciato da Ema, Aifa e Fda americana. È stato proposto per le cure domiciliari. Sal… - TV7Benevento : **Covid: Casellati convoca Consiglio presidenza alle 12.30 per green pass**... - Bas_contrario : RT @mgmaglie: Fanno convegni al Senato su qualunque puttanata,ma da quello di ieri sul covid la #Casellati ha preso le distanze...oh yeah! -