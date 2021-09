Covid, Bono: "Non è carità far arrivare vaccini ovunque" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Torino, 22 set. - (Adnkronos) - "Non è carità fare arrivare vaccini dall'altra parte del mondo. Per me è assurdo che se ne parli ancora come se fosse fare beneficenza. Non possiamo sconfiggere questo virus se non lo sconfiggiamo ovunque". Così Bono, frontman degli U2 intervenuto oggi a Torino alla presentazione del giardino pensile che sorgerà sul tetto dello stabilimento dello storico stabilimento del Lingotto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Torino, 22 set. - (Adnkronos) - "Non èfaredall'altra parte del mondo. Per me è assurdo che se ne parli ancora come se fosse fare beneficenza. Non possiamo sconfiggere questo virus se non lo sconfiggiamo". Così, frontman degli U2 intervenuto oggi a Torino alla presentazione del giardino pensile che sorgerà sul tetto dello stabilimento dello storico stabilimento del Lingotto.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bono Stellantis e Fiat inaugurano al Lingotto Casa e Pista 500 In merito alla partnership con Red, il co - fondatore Bono, ha affermato: 'Questa partnership con ... che da sempre contraddistingue la pandemia di Aids, persista ancora durante il Covid'.

Fiat - Inaugurate al Lingotto Casa 500 e La Pista 500 ... una serie speciale della gamma 500 nata da una partnership con (RED), progetto cofondato da Bono ... almeno 4 milioni di dollari a sostegno del Global Fund nella lotta all'Aids e al Covid - 19.

Fiat (500)RED, Cinquino con una missione Secondo Fiat, la Nuova (500)RED tutta elettrica è la prima auto ambasciatrice del messaggio 'protect the planet and people' nel mondo ...

