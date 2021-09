Covid, Bono: “Non è carità far arrivare vaccini ovunque” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Non è carità fare arrivare vaccini dall’altra parte del mondo. Per me è assurdo che se ne parli ancora come se fosse fare beneficenza. Non possiamo sconfiggere questo virus se non lo sconfiggiamo ovunque”. Così Bono, frontman degli U2 intervenuto oggi a Torino alla presentazione del giardino pensile che sorgerà sul tetto dello stabilimento dello storico stabilimento del Lingotto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Non èfaredall’altra parte del mondo. Per me è assurdo che se ne parli ancora come se fosse fare beneficenza. Non possiamo sconfiggere questo virus se non lo sconfiggiamo”. Così, frontman degli U2 intervenuto oggi a Torino alla presentazione del giardino pensile che sorgerà sul tetto dello stabilimento dello storico stabilimento del Lingotto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

