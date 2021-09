Covid, Biden: dagli Usa altre 500 milioni di dosi Pfizer per i Paesi più poveri (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti acquisteranno 500 milioni di dosi del vaccino contro il Covid Pfizer-BioNTech da donare ai Paesi che ne hanno bisogno. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Joe Biden nel corso del vertice virtuale sulla fine della pandemia a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’amministrazione Biden ha già acquistato 500 milioni di dosi del vaccino a luglio da distribuire in tranche ai Paesi più poveri attraverso Covax, l’iniziativa guidata dall’Organizzazione mondiale della sanità, Gavi e la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Oltre ad annunciare la nuova donazione, Biden ha dichiarato che la sua amministrazione lavorerà per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti acquisteranno 500didel vaccino contro il-BioNTech da donare aiche ne hanno bisogno. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Joenel corso del vertice virtuale sulla fine della pandemia a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’amministrazioneha già acquistato 500didel vaccino a luglio da distribuire in tranche aipiùattraverso Covax, l’iniziativa guidata dall’Organizzazione mondiale della sanità, Gavi e la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Oltre ad annunciare la nuova donazione,ha dichiarato che la sua amministrazione lavorerà per ...

