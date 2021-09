Covid: a Milano 71 nuovi casi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano, 22 set. (Adnkronos) - A Milano ci sono da ieri 71 nuovi casi di Covid19, che diventano 137 in tutta la provincia. Sono 47 a Brescia, 44 i positivi di Bergamo e Monza. A Como sono 38, a Varese 20, a Cremona 24, a Pavia 31. Lecco ne conta 14, Lodi 7, Mantova 12, Sondrio 9. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021), 22 set. (Adnkronos) - Aci sono da ieri 71di19, che diventano 137 in tutta la provincia. Sono 47 a Brescia, 44 i positivi di Bergamo e Monza. A Como sono 38, a Varese 20, a Cremona 24, a Pavia 31. Lecco ne conta 14, Lodi 7, Mantova 12, Sondrio 9.

StefaniaChiale : Tre giorni di scuola = 37 classi in quarantena Otto giorni di scuola = 90 classi in quarantena (+146%) = torna la… - Corriere : Milano, 10 classi in quarantena dai nidi alle superiori: alunni a casa (con nuove regole) e torna la Dad - SkyTG24 : Vaccino Covid, Lombardia prima a raggiungere soglia 80% di over 12 con ciclo completo - LuigiIvanV : RT @laperlaneranera: Covid Zangrillo; “Occupiamoci del 99,5% di coloro che muoiono d’altro” San Raffaele di Milano dall’11 al 18 Sett. ci s… - discoradioIT : Covid, in Lombardia 450 nuovi casi e 4 decessi. A Milano città +71 contagi -