Covid 19, come incide sui ritmi del sonno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non ci sono dubbi che ansia, mutamenti delle abitudini, distanziamento sociale e lockdown legati all'epidemia di Covid-19 abbiano influito sulla psiche di molte persone. Ma oltre all'insorgenza o al peggioramento di quadri di ansia e depressione, la pandemia ha anche inciso sui ritmi del sonno. Per molti le preoccupazioni hanno coinciso infatti con una maggior difficoltà a cadere tra le braccia di Morfeo e a proseguire riposando saporitamente la notte. Poi, come se non bastasse, alle prime luci dell'alba tante persone si sono trovate a fare i conti con i propri pensieri, con evidenti ripercussioni sulla condizione psicologica e sul benessere. A rischiare sono state soprattutto le donne. A dirlo è una ricerca pubblicata su Sleep Medicine, condotta dagli esperti dell'Università Laval, in Canada, e dell'Università di ...

