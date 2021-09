“Cotto e Mangiato”: cotolette di zucchine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato una versione senza carne di un classico della nostra tradizione culinaria, le cotolette. Ecco le cotolette di zucchine. Cotte e mangiate! Ingredienti 2 zucchine tonde, 4-5 pomodori secchi sott’olio, pangrattato, parmigiano grattugiato, origano, 2 uova, sale, formaggio latteria Procedimento Tagliamo le zucchine tonde a fette spesse, in modo da ottenere dei dischi. Sbattiamo le uova con una presa di sale. In una ciotola mescoliamo il pangrattato con del formaggio grattugiato e dell’origano. Tagliamo a pezzettini i pomodorini sott’olio ed il formaggio latteria. Passiamo un disco di zucchina nell’uovo sbattuto, posizioniamo sopra una fettina di ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato una versione senza carne di un classico della nostra tradizione culinaria, le. Ecco ledi. Cotte e mangiate! Ingredienti 2tonde, 4-5 pomodori secchi sott’olio, pangrattato, parmigiano grattugiato, origano, 2 uova, sale, formaggio latteria Procedimento Tagliamo letonde a fette spesse, in modo da ottenere dei dischi. Sbattiamo le uova con una presa di sale. In una ciotola mescoliamo il pangrattato con del formaggio grattugiato e dell’origano. Tagliamo a pezzettini i pomodorini sott’olio ed il formaggio latteria. Passiamo un disco di zucchina nell’uovo sbattuto, posizioniamo sopra una fettina di ...

