Cosa ha detto Biden all'esordio all'Assemblea Generale Onu (Di mercoledì 22 settembre 2021) Partecipando alla prima Assemblea Generale Onu come Presidente Usa, Joe Biden ha ribadito l'impegno contro il terrorismo. Prove di disgelo con la Cina Nel suo primo intervento da Presidente degli Stati Uniti in seno all'Assemblea Generale dell'Onu, che si concluderà lunedì prossimo a New York, Joe Biden ha ribadito l'impegno del suo Paese contro il terrorismo – argomento che annuncia voler trattare diffusamente domani nel corso del summit sulla pandemia alla Casa Bianca – mettendo in cima alla sua agenda politica il tema del cambiamento climatico (per combattere il quale il Congresso raddoppierà i finanziamenti) e la lotta alla fame nel mondo, progetto ambizioso che si tradurrà in un innesto da 10 milioni di dollari nel sistema alimentare, negli Usa e all'estero. Sul fronte della politica ...

