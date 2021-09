Corte dei Conti | Francesco Saverio Marini nuovo vicepresidente del Consiglio di Presidenza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Ildidelladei, nel corso dell’ultima adunanza presieduta dal presidente delladeiGuido Carlino, ha deliberato la nomina adeldel prof. avv.. Il prof., che subentra nell’incarico al prof. avv. Luigi Balestra, è componente laico dell’organo di autogoverno della magistratura contabile, eletto dalla Camera dei deputati nel 2018. Da agosto 2021 è prorettore per gli Affari Giuridici dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dove, dal 2004, è professore ordinario di “Istituzioni di Diritto pubblico” al Dipartimento di Giurisprudenza. Nel suo ...

Advertising

riotta : La Corte europea dei diritti umani: 'Russia responsabile dell'assassinio di Litvinenko' sorpresi? - borghi_claudio : Che sia chiaro: se mi fosse stato possibile ricorrere alla Corte Costituzionale in difesa del lavoro di un insegnan… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Messico La Corte suprema federale ha decretato che criminalizzare l'aborto è un atto incostituzional… - Giuseppeiacobe3 : La corte dei conti s’interessa a questo soggetto a tutela dell’interesse pubblico. Che fine ha fatto la richiesta d… - _odisseus : 'I troppi sistemi informatici all’interno della rete degli enti del Sistema Sanitario Regionale hanno finito per fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte dei

Il Consiglio di Presidenza dellaConti , nel corso dell'ultima adunanza presieduta dal presidente dellaConti Guido Carlino, ha deliberato la nomina a nuovo vicepresidente del Consiglio del prof. avv. Francesco ...Questa palese imitazione va fermata in sede europea tanto più che una recente sentenza della... Luca Zaia , a chiedere un piano per tutelare unopiù noti prodotti del territorio: "Quanto sta ...Corto e Fieno – Festival del cinema rurale arriva alla sua dodicesima edizione, in programma l’1, 2 e 3 ottobre 2021 sul lago d’Orta, nei Comuni di Ameno, Miasino e Omegna tra le province di Novara e ...(Teleborsa) - Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, nel corso dell'ultima adunanza presieduta dal presidente della Corte dei Conti Guido Carlino, ha deliberato la nomina a ...