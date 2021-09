Coronavirus | oggi in Italia 3 970 positivi Cala il tasso di positività

Advertising

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi: 3.970 nuovi casi e 67 morti nelle ultime 24 ore. Tasso di positivita' sale all'… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - cuoreitaliano7 : - cuoreitaliano7 : @SkyTG24 - Zicutake : Covid oggi Emilia Romagna: bollettino coronavirus 22 settembre 2021. Dati e contagi – il Resto del Carlino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

... Presidente del Consiglio all'esplosione dell'emergenzae fino a inizio 2021. Il suo ... Almeno fino a. "Mi continuo a domandare perché solo in Italia non si fa letteralmente nulla per ...In caso i ricoveri, ( - 141) e le terapie intensive ( - 3) ****Iscriviti alla newsletter SpecialeFirenze – Si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre le elezioni amministrative nei Comuni di Abetone Cutigliano, Carmignano, Larciano, Reggello e Sesto Fiorentino. Gli elettori sottoposti a trattamento domic ...Il report di mercoledì 22 settembre fornito dalla Regione. Diminuiscono i ricoverati nei reparti: -20. La percentuale di positivi rispetto al numero dei tamponi rimane sostanzialmente stabile a 0,8% ...