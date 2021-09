Coronavirus, mercoledì 22 settembre: sono 291 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su 9.966 tamponi molecolari e 10.190 antigenici per un totale di 20.156 tamponi, si registrano 291 nuovi casi positivi. sono 4 i decessi, 421 i ricoverati (-13), 51 le terapie intensive (-2) e 533 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 147. Asl Roma 1: 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 2: 67 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 3: 45 nuovi casie si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – “Oggi nel, su 9.966 tamponi molecolari e 10.190 antigenici per un totale di 20.156 tamponi, si registrano 291casi positivi.4 i decessi, 421 i ricoverati (-13), 51 le terapie intensive (-2) e 533 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 147. Asl Roma 1: 35casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 2: 67casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 3: 45casie si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un ...

