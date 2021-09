Coronavirus | il bollettino del 22 settembre

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 3.970, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.645.853. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 2.954 unità, quindi al momento risultano positive 106.559 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 513, ovvero 3 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 3.796, quindi 141 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 102.250. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 67 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 130.488. Da ieri si registrano anche 6.850 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 4.408.806. Nuovi contagiati: ...

Risultano 292.872 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 330.275. Il tasso di positività è dell'1,4%, in lieve crescita ...Toscana: sette decessi ma diminuiscono le terapie intensive Oggi in Toscana, secondo quanto riporta ilregionale sull'andamento dell'epidemia di, si registrano sette nuovi ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 22 settembre. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 3.970 (ieri 3.377) per complessivi 4.645.853 contagiati.Il Ministero della Salute, ha reso noti i dati relativi all’emergenza Coronavirus aggiornati a mercoledì 22 Settembre. I dati registrati quest’oggi in Sicilia migliorano ancora soprattutto in merito a ...