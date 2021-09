Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 22 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 22 settembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Il bollettino Campania di oggi 22 settembreIl bollettino Regione di oggi: 365 positivi, 17.394 tamponi, 7 morti (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduto in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Un Posto al Sole, anticipazioni 22 settembre: Franco risolve il caso? Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 15 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 291 ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ildelladi22. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Ildi22Ildi: 365 positivi, 17.394 tamponi, 7 morti (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduto in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Un Posto al Sole, anticipazioni 22: Franco risolve il caso? Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 15 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 291 ...

Advertising

montediprocida : 365 nuovi positivi in Campania - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, il bollettino della Campania: la situazione negli ospedali e i decessi - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA L’INCIDENZA DI POSITIVITA’ CALA AL 1,26% Sono 236, in Campania, i casi positivi al Covid n… - infoitinterno : La situazione di mercoledì 22 settembre sul Coronavirus in Campania - infoitinterno : La situazione di martedì 21 settembre sul Coronavirus in Campania -