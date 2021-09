Coronavirus | 3 970 contagi in un giorno | tasso di positività in aumento all’1 | 4% ieri 1% Sono 67 i decessi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il bollettino del 22 settembre I dati di oggi 22 settembre 2021 Oggi 22 settembre 20213.970 i casi diin tutta Italia contro i 3.377 di. Il totale deiati, dall’inizio della pandemia, sale a 4.645.853, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore i mortistati 67 esattamente come. Il numero dicomplessivi è di 130.488. Le persone attualmente positivein tutto 106.559 (109.513). La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italianiin tutto 3.796 (3.937, -141) mentre in terapia intensiva si trovano 513 pazienti (516, -3). Gli ...

Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenzaal 22 settembre, che sale di 3.casi e 67 morti. Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ...Una terapia intesiva negliStati Uniti - Reuters . Sono 3.i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...molecolari e antigenici per il...(Teleborsa) - Sono 3.970 i nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 292 mila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari. 67 le vittime. Questi i ...Condividi l'articolo su: Il 22 settembre in Italia il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 4.645.853 ...