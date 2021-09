Coppa Italia Primavera, avanza il Napoli di Frustalupi: 2 - 0 al Benevento nel derby (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 2 - 0 nei trentaduesimi di Coppa Italia Primavera TimVision Cup al Centro Sportivo di Cercola Caravita. Decisivi per gli azzurrini i gol di Pesce nel ... Leggi su napolitoday (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilha battuto ilper 2 - 0 nei trentaduesimi diTimVision Cup al Centro Sportivo di Cercola Caravita. Decisivi per gli azzurrini i gol di Pesce nel ...

Advertising

ASRomaEN : Different number, same quality ? The second professional goal of Francesco Totti's career - against Fiorenzuola in… - UnipolSai_CRP : Presentata oggi presso @unipolarena la stagione 21/22 del massimo campionato italiano di Basket, la seconda con… - acmilanyouth : ?? 90'+5 Fischio finale al Vismara ?? Prova di personalità del #MilanPrimavera che ferma sul pareggio la capolista R… - ilSaronno : Calcio Coppa Italia Promozione: all’Universal Solaro basta il pari - CalcioWebPuglia : COPPA ITALIA Bitonto-BRinDISI 1-0 -